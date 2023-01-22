США оставят тысячи военнослужащих на базе в Румынии
NYT: США оставят несколько тысяч американских военных в Румынии ещё на девять месяцев
Несколько тысяч американских военнослужащих останутся на юго-востоке Румынии ещё на девять месяцев. Такое решение приняли военные власти США, сообщает газета The New York Times.
"Пентагон ещё как минимум на девять месяцев сохранит присутствие американских сил в Юго-Восточной Румынии в количестве нескольких тысяч военных", — отмечает издание.
По данным газеты, база ВВС "Михаил Когэлничану", на которой с прошлого лета базируется около четырёх тысяч американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе.
"Бойцы 101-й десантной дивизии покинут базу в течение следующих двух месяцев, чиновники говорят, что их заменит другая бригада из 101-й дивизии", — подчёркивает NYT.
Кроме того, к американским солдатам приедет военное руководство, включая генерала, отправка которого объясняется необходимостью принять быстрые решения, если украинский конфликт выйдет за пределы Незалежной и распространится на членов Североатлантического альянса.
Ранее стало известно, что американская 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" разместилась в Румынии. В качестве мотивации такого решения Белый дом называл проведение учений в Европе. При этом вопреки уверениям Вашингтона командир подразделения заявил о готовности зайти на территорию Украины. А бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявлял о том, что ВС РФ уничтожат 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск США "Кричащие орлы", если она отправится на Украину.
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