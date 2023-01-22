США оставят тысячи военнослужащих на базе в Румынии

Несколько тысяч американских военнослужащих останутся на юго-востоке Румынии ещё на девять месяцев. Такое решение приняли военные власти США, сообщает газета The New York Times.

"Пентагон ещё как минимум на девять месяцев сохранит присутствие американских сил в Юго-Восточной Румынии в количестве нескольких тысяч военных", — отмечает издание.

По данным газеты, база ВВС "Михаил Когэлничану", на которой с прошлого лета базируется около четырёх тысяч американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе.

"Бойцы 101-й десантной дивизии покинут базу в течение следующих двух месяцев, чиновники говорят, что их заменит другая бригада из 101-й дивизии", — подчёркивает NYT.

Кроме того, к американским солдатам приедет военное руководство, включая генерала, отправка которого объясняется необходимостью принять быстрые решения, если украинский конфликт выйдет за пределы Незалежной и распространится на членов Североатлантического альянса.