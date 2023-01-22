Итальянцы потеряли более 40 млрд евро накоплений из-за инфляции и дорогой энергии

Итальянские семьи израсходовали в 2022 году 41,5 млрд евро сбережений из-за высокой инфляции и увеличения цен на энергоносители. Информацию об этом пресс-служба местной ассоциации предпринимателей Confesercenti опубликовала на сайте.

Согласно приведённым данным, сейчас итальянцы тратят 45,8% месячного дохода на оплату коммунальных услуг. В 2019 году на это уходило 35%. Более 10 миллионов итальянцев со средним и низким уровнем дохода отдают на оплату коммунальных счетов половину своих ежемесячных средств. При этом они покупают меньше еды и напитков. Траты на эту категорию расходов сократились с 25 до 23%.