В Италии объявили Венецию новым украинским портом

В Парламенте Италии предложили Украине использовать для экспорта продукции её логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатике. Автором инициативы выступил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо, который накануне побывал в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и оставил свою подпись под соглашением о технологическом и промышленном сотрудничестве.

"С нашей стороны есть обязательство сотрудничать по транспортному коридору из Киева на северо-восток Италии, чтобы в некотором роде порты Триеста и Венеции стали их портами", — заявил Урсо в интервью газете Il Messaggero.