В Италии объявили Венецию новым украинским портом
Итальянский министр Урсо: Украина может использовать для экспорта порты Венеции и Триеста
В Парламенте Италии предложили Украине использовать для экспорта продукции её логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатике. Автором инициативы выступил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо, который накануне побывал в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и оставил свою подпись под соглашением о технологическом и промышленном сотрудничестве.
"С нашей стороны есть обязательство сотрудничать по транспортному коридору из Киева на северо-восток Италии, чтобы в некотором роде порты Триеста и Венеции стали их портами", — заявил Урсо в интервью газете Il Messaggero.
Отметим, что порт Венеции состоит из 26 грузовых и 10 пассажирских терминалов, обслуживает северо-восточную Италию и является восьмым по загруженности торговым портом в стране. Его инфраструктура позволяет экспортировать большое количество нефтепродуктов, сырья, продуктов питания и импортировать химические изделия и металлопрокат общим объёмом в 25 млн тонн. Порт в Триесте значительно меньше, но это самый северный порт в Средиземном море, открывающий доступ в западную и центральную Европу.
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