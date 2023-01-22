Названа дорогостоящая ошибка США, связанная с Украиной

Он считает, что Киев в данный момент не готов к использованию подобной "сложной и высокотехнологической" военной техники. По словам Ламера, американские военнослужащие тратят месяцы, чтобы научиться её применять. Военный также добавил, что поставки ЗРК Patriot "не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе".