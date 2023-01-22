Названа дорогостоящая ошибка США, связанная с Украиной
Американский офицер Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Киеву дорогостоящей ошибкой США
Власти США совершают дорогостоящую ошибку, поставляя зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Такое мнение в статье для Military.com высказал офицер американской армии Джефф Ламер.
Он считает, что Киев в данный момент не готов к использованию подобной "сложной и высокотехнологической" военной техники. По словам Ламера, американские военнослужащие тратят месяцы, чтобы научиться её применять. Военный также добавил, что поставки ЗРК Patriot "не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе".
"Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придётся дорого заплатить", — подчеркнул офицер армии США.
Ранее Лайф писал, что в США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев. Как сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, обучение уже началось. При этом в Белом доме считают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи Украине.
Wikipedia / Mark Holloway