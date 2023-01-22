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22 января, 03:47

Названа дорогостоящая ошибка США, связанная с Украиной

Американский офицер Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Киеву дорогостоящей ошибкой США

Власти США совершают дорогостоящую ошибку, поставляя зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Такое мнение в статье для Military.com высказал офицер американской армии Джефф Ламер.

Он считает, что Киев в данный момент не готов к использованию подобной "сложной и высокотехнологической" военной техники. По словам Ламера, американские военнослужащие тратят месяцы, чтобы научиться её применять. Военный также добавил, что поставки ЗРК Patriot "не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе".

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"Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придётся дорого заплатить", — подчеркнул офицер армии США.

Ранее Лайф писал, что в США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев. Как сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, обучение уже началось. При этом в Белом доме считают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи Украине.

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Wikipedia / Mark Holloway

Иван Косицын

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