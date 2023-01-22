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22 января, 03:26
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Американский политик заявила о безразличии к голоду на Украине

Американский политик Спайсер: Голод на Украине безразличен из-за проблем в США

Необходимо уделять внимание голоду в США, а не на Украине. Об этом заявила американский политик Лаверн Спайсер.

"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день", — написала политик в "Твиттере".

Также Спайсер назвала ситуацию на Украине "крупнейшей аферой" на её памяти.

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Twitter / Lavern Spicer

Юлия Коновалова

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