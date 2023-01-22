Американский политик заявила о безразличии к голоду на Украине

Необходимо уделять внимание голоду в США, а не на Украине. Об этом заявила американский политик Лаверн Спайсер.

"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день", — написала политик в "Твиттере".

Также Спайсер назвала ситуацию на Украине "крупнейшей аферой" на её памяти.