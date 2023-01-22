Американский политик заявила о безразличии к голоду на Украине
Американский политик Спайсер: Голод на Украине безразличен из-за проблем в США
Необходимо уделять внимание голоду в США, а не на Украине. Об этом заявила американский политик Лаверн Спайсер.
"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день", — написала политик в "Твиттере".
Также Спайсер назвала ситуацию на Украине "крупнейшей аферой" на её памяти.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если Федеральное правительство США столкнётся с неспособностью платить по своим обязательствам, это приведёт к рецессии в американской экономике и может спровоцировать общемировой финансовый кризис.
Twitter / Lavern Spicer