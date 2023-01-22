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22 января, 04:14

Торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня

Торжественные мероприятия по случаю коронации короля Великобритании Карла III будут длиться три дня — с 6 по 8 мая. С таким сообщением выступил Букингемский дворец.

"Букингемский дворец рад сообщить дополнительные подробности о церемониальных, праздничных и общественных мероприятиях, которые пройдут в коронационные выходные с субботы, 6 мая, по понедельник, 8 мая 2023 года", — говорится в записи на сайте дворца.

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Так, 6 мая пройдёт коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Вестминстерском аббатстве. После церемонии они вернутся в Букингемский дворец, где вместе с другими членами королевской семьи поприветствуют подданных с балкона. 7 мая в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звёзд. Вечером этого же дня будут подсвечены главные достопримечательности Великобритании. Также на 7 мая запланирован "большой обед" для всех жителей Британии. А 8 мая планируется провести волонтёрские акции по благоустройству районов.

Ранее Лайф писал, что в Великобритании поступили в обращение первые 50-пенсовые монеты с изображением короля Карла III. Надпись на монетах гласит: "Король Карл III, Божьей милостью защитник веры".

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ТАСС / АР / Isabel Infantes

Юлия Коновалова

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