Александр Овечкин получил микротравму
Овечкин пропускает матч "Вашингтона" с "Вегасом" из-за травмы
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин из-за травмы пропускает матч команды в регулярном чемпионате НХЛ с "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
У россиянина повреждение нижней части тела, однако оно не носит серьёзного характера, хоккеист должен вернуться в строй в ближайшие дни.
Сейчас в матче идёт второй период, "Вашингтон" проигрывает "Вегасу" со счётом 0:5.
Ранее Александр Овечкин объяснил, как забивал очередной рекордный гол в НХЛ. В матче с "Филадельфией" (1:3) гол россиянина стал 30-м в сезоне, он повторил достижение Майка Гартнера по количеству чемпионатов с 30+ шайбами (по 17 сезонов).
Twitter / Washington Capitals