Александр Овечкин получил микротравму

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин из-за травмы пропускает матч команды в регулярном чемпионате НХЛ с "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

У россиянина повреждение нижней части тела, однако оно не носит серьёзного характера, хоккеист должен вернуться в строй в ближайшие дни.

Сейчас в матче идёт второй период, "Вашингтон" проигрывает "Вегасу" со счётом 0:5.