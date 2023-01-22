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22 января, 04:31

Александр Овечкин получил микротравму

Овечкин пропускает матч "Вашингтона" с "Вегасом" из-за травмы

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин из-за травмы пропускает матч команды в регулярном чемпионате НХЛ с "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

У россиянина повреждение нижней части тела, однако оно не носит серьёзного характера, хоккеист должен вернуться в строй в ближайшие дни.

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Сейчас в матче идёт второй период, "Вашингтон" проигрывает "Вегасу" со счётом 0:5.

Ранее Александр Овечкин объяснил, как забивал очередной рекордный гол в НХЛ. В матче с "Филадельфией" (1:3) гол россиянина стал 30-м в сезоне, он повторил достижение Майка Гартнера по количеству чемпионатов с 30+ шайбами (по 17 сезонов).

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков

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