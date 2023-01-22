В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово

В настоящий момент украинская армия активно занимается переброской техники западного производства в район Сватова в Луганской Народной Республике. Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населённого пункта Сватово", — сообщил Марочко.