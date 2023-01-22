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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 05:14
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В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово

Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран

В настоящий момент украинская армия активно занимается переброской техники западного производства в район Сватова в Луганской Народной Республике. Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населённого пункта Сватово", — сообщил Марочко.

Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович после увольнения заговорил о том, что ВСУ проиграют в противостоянии с Россией и уже "крутится история, которой мы не управляем". Пессимистичные прогнозы прозвучали из уст отлучённого от команды Зеленского политика впервые.

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Unsplash

Оксана Попова
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