Нейробиологи впервые смогли вернуть зрение слепым

Учёные впервые смогли восстановить зрение мышам при помощи лекарства, которое способствует регенерации зрительного нерва. Результаты исследования нейробиологов из Городского университета Гонконга приводятся в журнале PNAS.

Сейчас практически невозможно вернуть зрение при повреждении такого нерва, а его регенерация представляет собой энергозатратный процесс, когда митохондрии поступают к повреждённым отросткам нейронов — аксонам. Последние помогают передавать сигналы между мозгом, мышцами и органами.

Как отмечают исследователи, у взрослых движение митохондрий в аксонах имеет сниженную активность. Учёные надеются с помощью молекулы M1 увеличить их подвижность, чтобы активизировать регенерацию аксонов. Опыты были проведены на мышах, имеющих травмы зрительного нерва.

Нейробиологи заметили, что аксоны у подопытных грызунов, которым ввели М1, увеличились на четыре миллиметра, а у остальных, не получивших лечение, изменений обнаружено не было. После целого курса терапии рефлекс сужения зрачка восстановился у первой группы мышей почти полностью. Кроме того, они смогли отреагировать на надвигающийся раздражитель и спрятаться, что указывает на улучшение зрения.