Нейробиологи впервые смогли вернуть зрение слепым
Китайские учёные нашли молекулу, которая вернула зрение слепым мышам
Учёные впервые смогли восстановить зрение мышам при помощи лекарства, которое способствует регенерации зрительного нерва. Результаты исследования нейробиологов из Городского университета Гонконга приводятся в журнале PNAS.
Сейчас практически невозможно вернуть зрение при повреждении такого нерва, а его регенерация представляет собой энергозатратный процесс, когда митохондрии поступают к повреждённым отросткам нейронов — аксонам. Последние помогают передавать сигналы между мозгом, мышцами и органами.
Как отмечают исследователи, у взрослых движение митохондрий в аксонах имеет сниженную активность. Учёные надеются с помощью молекулы M1 увеличить их подвижность, чтобы активизировать регенерацию аксонов. Опыты были проведены на мышах, имеющих травмы зрительного нерва.
Нейробиологи заметили, что аксоны у подопытных грызунов, которым ввели М1, увеличились на четыре миллиметра, а у остальных, не получивших лечение, изменений обнаружено не было. После целого курса терапии рефлекс сужения зрачка восстановился у первой группы мышей почти полностью. Кроме того, они смогли отреагировать на надвигающийся раздражитель и спрятаться, что указывает на улучшение зрения.
Ранее учёные нашли способ, как предотвратить ухудшение зрения у пожилых людей. Оказывается, такой эффект может оказывать обычная ягода годжи. Она способствует повышению уровня лютеина и зеаксантина, которые отфильтровывают вредный синий свет, обеспечивают антиоксидантную защиту и помогают защитить глаза от последствий старения.
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