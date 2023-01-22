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22 января, 07:57

Стал известен соперник Хачанова в четвертьфинале Australian Open

Соперником Хачанова в 1/4 финала Australian Open станет американец Корда

<p>Карен Хачанов. Фото © ТАСС / AP</p>

Карен Хачанов. Фото © ТАСС / AP

Российский теннисист Карен Хачанов встретится в четвертьфинале Australian Open с американцем Себастьяном Кордой, который до этого одержал победу над Даниилом Медведевым.

В 1/8 финала Корда уверенно обыграл поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Матч длился три с половиной часа. Сейчас 22-летний американец является 31-й ракеткой в рейтинге АТР.

Медведев вылетел с Australian Open и впервые с 2019 года покинет топ-10 мирового рейтинга

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Напомним, Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Он одержал победу в матче с японцем Ёсихито Нисиокой со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). Игра продолжалась почти два часа.

Татьяна Миссуми

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