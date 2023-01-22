Стал известен соперник Хачанова в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов встретится в четвертьфинале Australian Open с американцем Себастьяном Кордой, который до этого одержал победу над Даниилом Медведевым.

В 1/8 финала Корда уверенно обыграл поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Матч длился три с половиной часа. Сейчас 22-летний американец является 31-й ракеткой в рейтинге АТР.