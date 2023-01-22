В ЮАР допустили ежегодные совместные учения ВМФ с Россией и Китаем

ЮАР надеется, что совместные военно-морские учения с Россией и Китаем станут ежегодными, а на критику со стороны США нет смысла отвечать. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.

"Учения продолжаются... Это трёхсторонние учения, призванные продемонстрировать возможности трёх государств на военно-морском поприще", — подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что США усиливают давление на африканские страны, которые поддерживают хорошие отношения с Россией. По его словам, помешать "третьей стороне критиковать факт проведения учений" невозможно. Макетука назвал реакцию других стран частью демократического процесса. Отвечать на выпады Вашингтона ЮАР не собирается, ведь "главное, что учения состоятся". Тем более что есть задумка сделать их ежегодными.

"Я думаю, есть все шансы, что учения пройдут в 2024 году", — заключил Макетука, отвечая на вопрос о перспективах военного сотрудничества.