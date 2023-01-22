В Атланте вспыхнули "огненные" беспорядки из-за убийства экоактивиста полицейскими

В американском городе Атланта сегодня ночью произошли беспорядки из-за гибели местного активиста от рук полиции. Задержано шесть участников погромов, передаёт CNN.

В Атланте произошли беспорядки из-за убийства экоактивиста. Видео © Twitter / BillyHeathFOX5 / hungrybowtie / ArgumentenF

Речь идёт об общественном деятеле, который в числе других выступал против строительства центра подготовки полицейских. Он был смертельно ранен ответным огнём, когда правоохранители проводили операцию по разгону протестующих.

Некоторые жители решили обозначить свою позицию и вышли на улицы города. В какой-то момент толпа начала крушить всё вокруг, разбивать полицейские машины, бить витрины и нападать на сотрудников полиции.