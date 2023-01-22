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22 января, 07:18

В Атланте вспыхнули "огненные" беспорядки из-за убийства экоактивиста полицейскими

В Атланте арестовали шестерых участников беспорядков из-за убийства экоактивиста

В американском городе Атланта сегодня ночью произошли беспорядки из-за гибели местного активиста от рук полиции. Задержано шесть участников погромов, передаёт CNN.

В Атланте произошли беспорядки из-за убийства экоактивиста. Видео © Twitter / BillyHeathFOX5 / hungrybowtie / ArgumentenF

Речь идёт об общественном деятеле, который в числе других выступал против строительства центра подготовки полицейских. Он был смертельно ранен ответным огнём, когда правоохранители проводили операцию по разгону протестующих.

Некоторые жители решили обозначить свою позицию и вышли на улицы города. В какой-то момент толпа начала крушить всё вокруг, разбивать полицейские машины, бить витрины и нападать на сотрудников полиции.

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А вчера беспорядки происходили в Париже. Как писал Лайф, всё случилось во время демонстрации против пенсионной реформы, которую проводили активисты молодёжных движений и политических партий Франции. Люди громили всё вокруг, даже разбили витрину банка, банкомат и подожгли мусорный бак.

Обложка ©

Twitter / hungrybowtie

Николь Вербер
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