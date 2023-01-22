Британский актёр и стендап-комик Рассел Брэнд уличил западные страны в поддержке нацистского режима на Украине. По его словам, они воюют против России на территории Незалежной, хотя когда-то плечо к плечу бились против настоящего врага.

"Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этой войне, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. <...> Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый..." — сказал он в видео, опубликованном на YouTube.

Бывший муж певицы Кэти Перри также добавил, что Россия всегда называла расширение НАТО красной линией, однако западные страны всё равно стремятся перешагнуть через неё. При этом он отметил, что совсем не хочет, чтобы эти события привели к непоправимым последствиям, в том числе к ядерной войне.