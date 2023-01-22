Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков Киеву
Daily Mail: Поставка танков Украине может превратить Европу в радиоактивное кладбище
Поставка Киеву танков не принесёт Украине победы и с высокой вероятностью сможет превратить Европу в одно большое радиоактивное кладбище. Такой сценарий развития предрёк английский журналист и писатель Питер Хитченс в статье для Daily Mail.
По его словам, поставки танков и иного вооружения лишь затягивают украинский конфликт, но никак не решают его. К тому же ни один британский депутат не выступил против данного шага, продолжил Хитченс. Он подчеркнул, что разумно было бы помочь России и Украине добиться компромисса, но вместо этого "мы посылаем танки". Такое поведение писатель сравнил с действиями пожарных, "которые сами устраивают пожары".
"Со стороны Запада поставлять Украине современные танки — акт величайшей глупости. <…> Отправка Украине наших танков может превратить Европу в одно большое радиоактивное кладбище", — заявил журналист.
А американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис предупредил Украину о неминуемом поражении в конфликте с Россией. По его мнению, ход боевых действий невозможно изменить даже с помощью западных танков Abrams и Leopard, которые ВСУ считают "чудо-оружием".
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