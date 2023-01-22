Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков Киеву

Поставка Киеву танков не принесёт Украине победы и с высокой вероятностью сможет превратить Европу в одно большое радиоактивное кладбище. Такой сценарий развития предрёк английский журналист и писатель Питер Хитченс в статье для Daily Mail.

По его словам, поставки танков и иного вооружения лишь затягивают украинский конфликт, но никак не решают его. К тому же ни один британский депутат не выступил против данного шага, продолжил Хитченс. Он подчеркнул, что разумно было бы помочь России и Украине добиться компромисса, но вместо этого "мы посылаем танки". Такое поведение писатель сравнил с действиями пожарных, "которые сами устраивают пожары".