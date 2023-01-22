Названы самые подорожавшие товары в России в 2022 году

Товаром, который сильнее всего подорожал за 2022 год, оказался йод. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РБК.

Специалисты изучили около 420 различных товаров и выяснили, какие из них больше всего набрали в цене, а какие потеряли. Согласно результатам, сильнее остальных подорожал йод — на 55,2%.

"Средняя стоимость йода в России в декабре 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года увеличилась на 55,2%. Для сравнения: в 2021 году этот медикамент подорожал только на 10%. Правда, 10 мл йода в декабре 2022 года стоили в среднем по стране всего 42 рубля", — заметили эксперты.

На втором месте в рейтинге подорожавших товаров идут спички — 50,6%, туалетное мыло — 44,2%, женские прокладки — 43,5%. Далее в списке автомобили зарубежных марок, дезодоранты, маргарин, хозяйственное мыло, шампунь и зубная паста.

Кроме того, по итогам прошлого года было зафиксировано удешевление некоторых товаров. Например, стоимость капусты упала на 53%, картофеля — на 31%, свёклы — на 26%. Вместе с этим подешевело газовое моторное топливо — на 35%.