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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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На рынке наметился переизбыток недвижимости: Как это отразится на ценах

В некоторых сегментах предложение недвижимости начинает заметно превышать спрос. На какое жильё будут расти скидки, у кого возникнут трудности с продажей и как новые реалии отразятся на ценах?

16 января, 23:40
<p>Обложка © ТАСС / Лиходеев Семён</p>

Обложка © ТАСС / Лиходеев Семён

Какую недвижимость стало сложнее продать

Риелторы стали отмечать, что сейчас падает спрос на апартаменты и квартиры на вторичном рынке. В ближайшие месяцы эта тенденция может только усилиться. Чтобы заинтересовать покупателей, многие продавцы готовы делать скидки. Уже сейчас дисконт при срочной продаже составляет порядка 20%. В дальнейшем, по разным прогнозам, цены могут снизиться ещё на 5–10%.

— Объёмы строительства жилой недвижимости в России в 2022 году вышли на допандемийный уровень, превысив 100 миллионов квадратных метров. При этом спрос на рынке жилья упал на 15–20%. Образовавшийся профицит предложения пока что медленно конвертируется в снижение цен. Причём процесс этот носит неоднородный характер. Более дорогих объектов жилой недвижимости на рынке меньше, как и сделок с ними. В результате цены в этом сегменте снижаются меньше. На данный момент недвижимость экономкласса дешевеет быстрее, рассказал аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров.

Причём это касается не только типа жилья (старые панельные дома, новые панельные, сталинки, новый кирпич, монолит и другие), но и его площади. Трёхкомнатная квартира в современном монолитно-кирпичном доме с начала апреля 2022 года подешевела на два-три процентных пункта меньше, чем однокомнатная или двухкомнатная квартира в старом панельном доме.

— Однако не стоит торопиться с выводами. Дело в том, что благодаря более высокой ликвидности недорогих объектов жилой недвижимости именно они быстрее учитывают изменения на рынке. При этом более дорогие лоты впоследствии догоняют более дешёвые. В результате динамика цен двух сегментов выравнивается. Поэтому, с учётом ожиданий дальнейшего роста профицита предложения, на рынке жилья России можно ожидать, что в 2023 году именно более дорогие объекты жилой недвижимости будут дешеветь немного быстрее. Если в бюджетном сегменте цены могут просесть на 10–15% к концу этого года, то в более премиальном на 12–17%, считает Алексей Фёдоров.

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Что происходит с ценами на первичном рынке недвижимости

Если посмотреть статистику по рынку жилой недвижимости в старых границах Москвы за 2022 год, то средняя стоимость квадратного метра практически не изменилась. То есть массового снижения не произошло. Да, перед Новым годом по отдельным проектам наблюдались большие дисконты – по 20% и более, но это были единичные случаи. Более того, в некоторых из этих проектов был ограниченный объём лотов в продаже. Так охарактеризовал ситуацию на рынке исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов.

По его наблюдениям, причина дисконтов — невыполнение плана продаж или опасение девелоперов, что это произойдёт в будущем. Финансовые модели этих проектов были построены ещё в 2020−2021 годах, но стоимость одного квадратного метра за это время сильно выросла. Потому, даже понижая на 20% выручку по части объёма продаж, застройщики остаются в плюсе. Впрочем, это делают далеко не все. Часть застройщиков не снижают цены даже на апартаменты, несмотря на то что темп их продаж снизился. Но это касается тех проектов, в которых изначально не было завышенных цен.

— Мы отмечаем умеренный оптимизм на рынке. Ситуация после резких колебаний осенью прошлого года постепенно стабилизируется. Восстанавливается спрос на первичное жильё. Этому способствует пролонгация ипотечных программ с господдержкой, а также активные стимулирующие акции застройщиков. Поскольку предложение на рынке выросло, то покупателям лучше подготовиться к рассмотрению большего числа объектов при выборе квартиры. Более вдумчивый подход предпочтителен. Тогда и решение можно принять наиболее оптимальное по расположению объекта, параметрам планировки, наличию инфраструктуры, рассказал заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.

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По его мнению, весьма вероятно некоторое повышение спроса на проекты средней и высокой стадии готовности. В этом сегменте будет более активно вымываться предложение, и в данном случае лучше не затягивать с выходом на сделку. Покупатели также могут рассчитывать на сохранение специальных акций от девелоперов.

— Мы ожидаем, что с точки зрения цен первичный рынок сохранит стабильность, это позволит более уверенно строить свои планы как застройщикам, так и покупателям. Традиционно стоимость квадратного метра будет расти по мере повышения строительной готовности. Ситуация в отрасли стабилизируется, а это означает, что и рынок стройматериалов продолжит искать равновесное состояние, добавил Сергей Нюхалов.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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