ЮАР ждёт Путина на саммит БРИКС
Посол ЮАР Макетука заявил, что Путина ждут на саммите БРИКС в августе
Южно-Африканская Республика ожидает, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит БРИКС, который состоится в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.
По его словам, на мероприятие, которое станет первым очным саммитом после начала пандемии коронавируса, будут приглашены президенты всех стран – участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
На сегодняшний день место проведения ещё не утверждено, однако встреча может состояться в одном из четырёх крупнейших городов ЮАР: Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.
"Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он. — Прим. Лайфа), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его", — сказал Макетука в беседе с РИА "Новости".
Предыдущие переговоры глав стран БРИКС в режиме видеоконференции прошли в июне 2022 года. Как рассказывал Лайф, в ходе XIV саммита организации лидеры объединения подтвердили поддержку ведущей роли G20 в мировой экономике, а также обсудили ситуацию на Украине. Кроме того, российский лидер Владимир Путин назвал полезным формат БРИКС+ из-за близости взглядов стран-участниц.
Kremlin.ru