ЮАР ждёт Путина на саммит БРИКС

Южно-Африканская Республика ожидает, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит БРИКС, который состоится в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

По его словам, на мероприятие, которое станет первым очным саммитом после начала пандемии коронавируса, будут приглашены президенты всех стран – участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

На сегодняшний день место проведения ещё не утверждено, однако встреча может состояться в одном из четырёх крупнейших городов ЮАР: Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.

"Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он. — Прим. Лайфа), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его", — сказал Макетука в беседе с РИА "Новости".