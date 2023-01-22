Более 10 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС

БРИКС может пополниться рядом стран. Как рассказал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, около 13 государств проявили интерес, а половина из них подали официальные заявки на вступление.

"Сейчас есть около 13 претендентов. Есть страны, которые официально подали заявки, их шесть, а есть страны, которые выразили интерес", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

В числе претендентов на вступление, в частности, Египет и Алжир, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. Как указал дипломат, объединение приветствует данное расширение, но нужно определить модальность для принятия новых членов.