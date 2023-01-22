Более 10 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС
Посол ЮАР сообщил об интересе около 13 стран к присоединению к БРИКС
БРИКС может пополниться рядом стран. Как рассказал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, около 13 государств проявили интерес, а половина из них подали официальные заявки на вступление.
"Сейчас есть около 13 претендентов. Есть страны, которые официально подали заявки, их шесть, а есть страны, которые выразили интерес", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
В числе претендентов на вступление, в частности, Египет и Алжир, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. Как указал дипломат, объединение приветствует данное расширение, но нужно определить модальность для принятия новых членов.
Ранее посол ЮАР Макетука заявил, что президента России Владимира Путина ждут на саммите БРИКС в августе. По его словам, на мероприятие, которое станет первым очным саммитом после начала пандемии коронавируса, будут приглашены президенты всех стран – участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
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