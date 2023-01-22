"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 06:42

Хачанов обыграл японца Нисиоку и впервые вышел в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов опять сделал прорыв в своей карьере. Спортсмен впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Он одержал победу в матче с японцем Ёсихито Нисиоку со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). Игра продолжалась почти два часа. Теперь российскому спортсмену предстоит встретиться с американцем Себастьяном Кордой или поляком Хубертом Хуркачем.

Медведев вылетел с Australian Open и впервые с 2019 года покинет топ-10 мирового рейтинга

Медведев вылетел с Australian Open и впервые с 2019 года покинет топ-10 мирового рейтинга

Также Лайф писал, что в четвертьфинал Australian Open вышла казахстанская теннисистка Рыбакина, победившая первую ракетку мира Игу Свёнтек. Встреча двух сильных спортсменок завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ng Han Guan

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров