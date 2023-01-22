Хачанов обыграл японца Нисиоку и впервые вышел в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов опять сделал прорыв в своей карьере. Спортсмен впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Он одержал победу в матче с японцем Ёсихито Нисиоку со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). Игра продолжалась почти два часа. Теперь российскому спортсмену предстоит встретиться с американцем Себастьяном Кордой или поляком Хубертом Хуркачем.