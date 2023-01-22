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22 января, 07:27
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В Германии разразился скандал из-за отказа Шольца передать ВСУ танки Leopard

СМИ: Отказ Шольца поставлять танки Leopard 2 Украине вызвал скандал в Бундестаге

В Германии разгорелись нешуточные споры по вопросу поставок танков Украине, от канцлера ФРГ Олафа Шольца потребовали определённости. Стороны разделились во мнениях, пишет немецкое издание Zeit.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к Шольцу с просьбой дать "чёткие" пояснения относительно военной поддержки Киева, уточняется в публикации. Она призвала канцлера перечислить причины, препятствующие передаче Leopard 2 украинской армии.

А председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених обвинил Штрак-Циммерман в разжигании украинского конфликта и подталкивании Берлина к прямому участию в борьбе с Россией. По его словам, необходимо руководствоваться здравомыслием при обсуждении военной помощи Киеву.

"Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолётах или войсках", — отметил Мютцених и призвал проводить политику "не в стиле ритуалов возмущения или с учащённым дыханием, а с ясностью и здравомыслием".

"Вертится ужом": Политолог объяснил нежелание Шольца поставлять танки Киеву

"Вертится ужом": Политолог объяснил нежелание Шольца поставлять танки Киеву

Ранее Шольц согласился поставлять Киеву танки Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят ВСУ танки Abrams. Однако Вашингтон не увидел в этом необходимости. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство отказом Шольца, назвав отговорками отсылку Берлина к американскому руководству.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Татьяна Миссуми

Комментарий

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Анатолий Кузнецоввчера в 13:12

И откуда столько злобы у женщин в руководстве ЕС против России??? Наверное от их дедов из 40- х годов!!!

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