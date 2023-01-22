В Германии разразился скандал из-за отказа Шольца передать ВСУ танки Leopard

В Германии разгорелись нешуточные споры по вопросу поставок танков Украине, от канцлера ФРГ Олафа Шольца потребовали определённости. Стороны разделились во мнениях, пишет немецкое издание Zeit.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к Шольцу с просьбой дать "чёткие" пояснения относительно военной поддержки Киева, уточняется в публикации. Она призвала канцлера перечислить причины, препятствующие передаче Leopard 2 украинской армии.

А председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених обвинил Штрак-Циммерман в разжигании украинского конфликта и подталкивании Берлина к прямому участию в борьбе с Россией. По его словам, необходимо руководствоваться здравомыслием при обсуждении военной помощи Киеву.

"Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолётах или войсках", — отметил Мютцених и призвал проводить политику "не в стиле ритуалов возмущения или с учащённым дыханием, а с ясностью и здравомыслием".