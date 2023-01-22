Депутат Госдумы призвал убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ"

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин призвал убрать из школьной программы литературные произведения, которые не прошли "испытания временем" и не соответствуют действительности. В качестве примера романа, который нужно исключить из учебников, парламентарий привёл "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына.

"В этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег", должны вернуться в школьную программу. Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий", как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены", — сказал парламентарий журналистам.

Он подчеркнул, что при принятии решения законодатели намерены опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, а также на доводы родительского и педагогического сообществ. По словам Вяткина, в Госдуме не собираются "рубить с плеча", однако же хотят восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые взращивают чувство патриотизма и сохраняют историческую память.