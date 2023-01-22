"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 07:35

Депутат Госдумы призвал убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ"

Депутат Госдумы Вяткин анонсировал пересмотр школьной программы по литературе в этом году

<p>Александр Солженицын. Фото © EAST NEWS</p>

Александр Солженицын. Фото © EAST NEWS

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин призвал убрать из школьной программы литературные произведения, которые не прошли "испытания временем" и не соответствуют действительности. В качестве примера романа, который нужно исключить из учебников, парламентарий привёл "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына.

"В этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег", должны вернуться в школьную программу. Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий", как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены", — сказал парламентарий журналистам.

Он подчеркнул, что при принятии решения законодатели намерены опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, а также на доводы родительского и педагогического сообществ. По словам Вяткина, в Госдуме не собираются "рубить с плеча", однако же хотят восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые взращивают чувство патриотизма и сохраняют историческую память.

Спецоперация, референдумы и санкции против РФ появятся в новых учебниках истории

Спецоперация, референдумы и санкции против РФ появятся в новых учебниках истории

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство актуализирует карты в школьных учебниках географии после введения новых программ обучения.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров