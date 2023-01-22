По всему миру продолжают критиковать президента Незалежной Владимира Зеленского за просьбы помочь Киеву и поставить украинской армии новые партии танков, а также ракет большой дальности. Не остались в стороне и в Турции. Читатели издания Haber7 призвали не слушать науськивания Вашингтона, а идти путём дипломатии.

"Это ещё больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут всё делать для затягивания конфликта", — написал комментатор.

Другой выразил уверенность в том, что Штаты будут продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока Украина выступает за них. Ещё один констатировал, что Запад намеренно заставляет союзников "причинять боль друг другу".

"По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит? США снова пытаются навязать "демократию", — добавил читатель.