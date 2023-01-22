Турки предупредили Запад о реакции Путина на требование Зеленского
Читатели Haber7 предупредили Запад о реакции Путина на требования Зеленского о танках
По всему миру продолжают критиковать президента Незалежной Владимира Зеленского за просьбы помочь Киеву и поставить украинской армии новые партии танков, а также ракет большой дальности. Не остались в стороне и в Турции. Читатели издания Haber7 призвали не слушать науськивания Вашингтона, а идти путём дипломатии.
"Это ещё больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут всё делать для затягивания конфликта", — написал комментатор.
Другой выразил уверенность в том, что Штаты будут продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока Украина выступает за них. Ещё один констатировал, что Запад намеренно заставляет союзников "причинять боль друг другу".
"По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит? США снова пытаются навязать "демократию", — добавил читатель.
Ранее Лайф писал, что в Германии разразился скандал из-за отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца передать украинской армии танки Leopard. Так, глава оборонного комитета Бундестага призвала его назвать причины, которые препятствуют передаче боевой техники Киеву, а председатель фракции СДПГ — в разжигании украинского конфликта и подталкивании Берлина к прямому участию в борьбе с Россией.
ТАСС / Picture alliance / SvenSimon-The