Турция закупила российское зерно за рубли

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила об успешно проведённой сделке по оплате зерна в рублях с Турцией. Теперь, по её словам, рассматривается вопрос о том, чтобы разработать аналогичную возможность для Египта.

Абрамченко отметила, что в России пока ещё системно не перешли на расчёты в нацвалютах, однако назвала это "трендом". Она также добавила, что в настоящее время Центробанк обсуждает с другими странами возможность того, чтобы проработать подобные механизмы.

"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчёты были в рублях", — заявила она в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что следующей страной на очереди будет Египет.