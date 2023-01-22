Турция закупила российское зерно за рубли
Вице-премьер РФ Абрамченко сообщила, что Турция закупила зерно за рубли
Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила об успешно проведённой сделке по оплате зерна в рублях с Турцией. Теперь, по её словам, рассматривается вопрос о том, чтобы разработать аналогичную возможность для Египта.
Абрамченко отметила, что в России пока ещё системно не перешли на расчёты в нацвалютах, однако назвала это "трендом". Она также добавила, что в настоящее время Центробанк обсуждает с другими странами возможность того, чтобы проработать подобные механизмы.
"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчёты были в рублях", — заявила она в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что следующей страной на очереди будет Египет.
Кстати, ранее Лайф писал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал скорое воплощение спасительного плана президента России Владимира Путина. Он заявил, что Анкара подтвердила планы бесплатно поставлять российскую сельхозпродукцию бедным странам Африки, а также добавил, что это поможет сбалансировать текущую ситуацию с вывозом зерна с Украины.
ТАСС / Михаил Почуев