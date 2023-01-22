Россиянки идут на смертельный риск и массово калечат себя палёными липолитиками с Wildberries

Продавцы маркетплейса Wildberries предлагают россиянкам дёшево исправить погрешности фигуры уколами липолитиков, которые способны расщеплять жир и превращать его в жирные кислоты. Но вот к оригинальности препаратов, а главное — к их безопасности есть огромные вопросы. Что, впрочем, не останавливает жаждущих перевоплощения женщин. Многие покупатели "чудо-средства" теперь страдают из-за мучительных последствий, узнал Лайф.

Сейчас на маркетплейсе представлены липолитики множества производителей. Чтобы покупатели выбрали именно их товар, продавцы обещают массу положительных эффектов после его применения. В частности, удаление жира и подтяжку кожи на любых проблемных зонах, "огромную экономию" денег на салонной процедуре, пожизненный эффект и безболезненность проведения манипуляций. Однако, как выяснили мечтающие об идеальной фигуре покупательницы на личном опыте, минусов от инъекций гораздо больше, чем плюсов. Многие из них пишут отзывы на маркетплейсе и предостерегают женщин от покупок, рассказывая о жутких последствиях.





Так, одна из покупательниц сообщила, что после данного препарата находится в больнице. Женщина ввела укол, а затем в месте инъекции образовалась шишка. Аналогичная ситуация произошла и с другой дамой, разница лишь в том, что она "волшебную сыворотку" нанесла на лицо мезороллером. Спустя время у неё поднялась температура, началась тахикардия, потеря сознания. Врачи скорой помощи рассказали, что это средство ей противопоказано из-за непереносимости некоторых веществ.

Многие покупательницы жалуются на синяки и отёки — жуткие снимки последствий они также опубликовали в отзывах. Другим пришёл испорченный товар. Некоторые предупреждают, что липолитики с маркетплейса — подделка, и предостерегают от покупки, которая может искалечить. И действительно, как в беседе с Лайфом рассказал кардиолог, терапевт Швейцарской университетской клиники Swiss Clinic, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский, эти инъекции не стоит колоть без предварительного осмотра.

"Перед тем как использовать липолитики, необходимо пройти обследование у эндокринолога. Необходимо обследовать весь организм и генетику. Если человек склонен к атеросклерозу, инфарктам и инсультам, то липолитики приведут его к этому быстрее", — предупредил врач.

Кроме того, если человек питается неправильно, липолитики будут бесполезны. К тому же мозг станет требовать больше еды — и всё может закончиться диабетом. По словам врача, эти инъекции также легко могут довести до инфаркта. На данную ситуацию после обращения Лайфа обратило внимание и руководство Wildberries. Там нас заверили, что запрещённые товары сейчас удаляют с платформы, пока же препараты всё ещё доступны.

"Несколько продавцов нарушили правила продажи товаров на онлайн-площадке, их продукция в настоящий момент удаляется с платформы", — сказал представитель маркетплейса Лайфу.