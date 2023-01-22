Составлен топ самых любвеобильных наций в мире, и русских там нет

Международная группа учёных провела одно из самых масштабных исследований в истории и выяснила, какая страна является самой любвеобильной. Как пишет Big Think, для этого специалисты изучили почти десять тысяч человек из 45 государств мира.

Автором анализа и руководителем группы стал психолог Пётр Сороковский из Вроцлавского университета в Польше. Под его руководством учёные проанализировали любовные отношения 9474 человек в возрасте старше 18 лет из 45 стран. У людей узнавали об опыте в любви, спрашивали про гендерное равенство, а также попросили заполнить анкету под названием "Треугольная шкала любви".

"Результаты опросов участников из США, Италии, Португалии и Венгрии продемонстрировали, что в этих странах самые крепкие любовные отношения: по "Треугольной шкале любви" все они набрали почти восемь баллов из девяти возможных", — сказано в результатах анализа.

Кроме того, специалисты назвали государства с минимальными "показателями любви". Ими оказались Китай, Германия, Турция и Пакистан.