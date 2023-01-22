Открытая Си Цзиньпином у активного вулкана в Эквадоре ГЭС покрылась трещинами

Трещины появились на крупнейшей в Эквадоре гидроэлектростанции "Кока Кодо Синклер" (Coca Codo Sinclair), построенной у подножия активного вулкана Ревентадор. Как пишет The Wall Street Journal, тысячи мелких повреждений могут повлиять на работу ГЭС и даже вывести её из строя.

"Мы можем потерять всё. И мы не знаем, произойдёт ли это завтра или через шесть месяцев", — поделился опасениями инженер из Университета Святого Франциска в Кито Фабрисио Йепес.

С момента ввода в эксплуатацию ГЭС, открытой председателем КНР Си Цзиньпином, было обнаружено уже свыше 17 тысяч трещин. Не исключено, что причиной появившихся разрушений могла стать бракованная китайская сталь.

Строительством ГЭС на протяжении шести лет занималась китайская компания Sinohydro, а стоимость проекта превысила 2,7 миллиарда долларов.