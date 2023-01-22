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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 12:41
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Турки под аплодисменты сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с уничтожением Корана

Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции

Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции. Обложка © Twitter / t24comtr / gdh

Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции. Обложка © Twitter / t24comtr / gdh

Провокация с сожжением Корана на акции в Стокгольме была осуждена практически всем миром, и ситуация продолжает набирать обороты. В ответ на деяние граждане Турции сожгли флаг Швеции у посольства страны в Анкаре. Видео с места появилось в "Твиттере".

Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции. Видео © Twitter / t24comtr

На опубликованных кадрах видно, что десятки людей собрались у Посольства Швеции, держа в руках флаг страны. После речи одного из участников акции символ был публично сожжён под аплодисменты присутствовавших.

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Напомним, лидер партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан вчера сжёг Коран перед зданием Посольства Турции. Его поступок оценили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его "бессмысленным". А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.

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Оксана Попова
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