Турки под аплодисменты сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с уничтожением Корана

Провокация с сожжением Корана на акции в Стокгольме была осуждена практически всем миром, и ситуация продолжает набирать обороты. В ответ на деяние граждане Турции сожгли флаг Швеции у посольства страны в Анкаре. Видео с места появилось в "Твиттере".

Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции. Видео © Twitter / t24comtr

На опубликованных кадрах видно, что десятки людей собрались у Посольства Швеции, держа в руках флаг страны. После речи одного из участников акции символ был публично сожжён под аплодисменты присутствовавших.