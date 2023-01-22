Турки под аплодисменты сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с уничтожением Корана
Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции
Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции. Обложка © Twitter / t24comtr / gdh
Провокация с сожжением Корана на акции в Стокгольме была осуждена практически всем миром, и ситуация продолжает набирать обороты. В ответ на деяние граждане Турции сожгли флаг Швеции у посольства страны в Анкаре. Видео с места появилось в "Твиттере".
Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции. Видео © Twitter / t24comtr
На опубликованных кадрах видно, что десятки людей собрались у Посольства Швеции, держа в руках флаг страны. После речи одного из участников акции символ был публично сожжён под аплодисменты присутствовавших.
Напомним, лидер партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан вчера сжёг Коран перед зданием Посольства Турции. Его поступок оценили многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его "бессмысленным". А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.