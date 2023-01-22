Боррель осудил Германию за создание помех для поставок танков ВСУ
Боррель обвинил Германию в том, что ещё не принято решение о поставке танков Украине
Решение поставлять танки Украине до сих пор не принято из-за позиции Германии, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Лично я считаю, что в нынешнем состоянии [конфликта] нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии", — уточнил он в интервью испанской газете Diario.
Решения о военной помощи Украине часто буксуют из-за возможных рисков, но их не избежать и просто нужно принять, полагает Боррель. Он напомнил, что так было и в ситуации с поставкой боевых самолётов Киеву. Вместо них в итоге было ВСУ передано зенитное оружие. Глава евродипломатии также похвастался, что ЕС стал "первым донором Украины", предоставив огромные денежные транши на фоне общей помощи Киеву в размере почти 50 миллиардов евро.
"Это и экономическая помощь, чтобы страна работала, <…> и гуманитарная помощь, помощь беженцам. И мы предоставили Украине военную помощь: 3,5 миллиарда из Европейского фонда и более 7,5 миллиарда — вклад государств. Всё это делает нас первым донором Украине. Не в военном [отношении], а в общем", — пояснил Боррель.
Он также ответил на критику, что Европа слишком много говорит о поставках оружия Киеву вместо дипломатии и налаживания диалога с Россией. По его убеждению, такие обвинения необоснованны.
Напомним, власти Германии отказались передавать Киеву танки Leopard, сославшись на то, что США тоже не отправляют свои боевые машины Украине. В Бундестаге вопрос военной помощи вызвал бурные дискуссии, а украинский лидер Владимир Зеленкий обвинил ФРГ в нерешительности. По мнению Spiegel, Берлин может в итоге отважиться на поставки танков, но только самых старых, уже не используемых по прямому назначению.
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