Боррель осудил Германию за создание помех для поставок танков ВСУ

Решение поставлять танки Украине до сих пор не принято из-за позиции Германии, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Лично я считаю, что в нынешнем состоянии [конфликта] нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии", — уточнил он в интервью испанской газете Diario.

Решения о военной помощи Украине часто буксуют из-за возможных рисков, но их не избежать и просто нужно принять, полагает Боррель. Он напомнил, что так было и в ситуации с поставкой боевых самолётов Киеву. Вместо них в итоге было ВСУ передано зенитное оружие. Глава евродипломатии также похвастался, что ЕС стал "первым донором Украины", предоставив огромные денежные транши на фоне общей помощи Киеву в размере почти 50 миллиардов евро.

"Это и экономическая помощь, чтобы страна работала, <…> и гуманитарная помощь, помощь беженцам. И мы предоставили Украине военную помощь: 3,5 миллиарда из Европейского фонда и более 7,5 миллиарда — вклад государств. Всё это делает нас первым донором Украине. Не в военном [отношении], а в общем", — пояснил Боррель.