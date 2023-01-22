Четыре бригады ВСУ попали под огонь на Краснолиманском направлении и понесли огромные потери

Бойцы украинской армии в очередной раз потерпели поражение на Краснолиманском направлении, на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идёт о 92-й механизированной бригаде ВСУ, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригадах ВСУ и 125-й бригаде территориальной обороны. Огонь их застал врасплох в районах населённых пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Серебрянского лесничества и Ямполовка в ДНР.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, также в ЛНР И ДНР были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.