ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2023, 11:54
6240

Четыре бригады ВСУ попали под огонь на Краснолиманском направлении и понесли огромные потери

Минобороны отчиталось об уничтожении свыше 80 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы украинской армии в очередной раз потерпели поражение на Краснолиманском направлении, на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идёт о 92-й механизированной бригаде ВСУ, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригадах ВСУ и 125-й бригаде территориальной обороны. Огонь их застал врасплох в районах населённых пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Серебрянского лесничества и Ямполовка в ДНР.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, также в ЛНР И ДНР были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

Украинская армия вновь потерпела разгром на Краснолиманском направлении
Украинская армия вновь потерпела разгром на Краснолиманском направлении

Лайф также писал, что российские военные в ходе выполнения задач в рамках СВО уничтожили до 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении, а также три французские артиллерийские установки Caesar ("Цезарь") и артиллерийскую систему М-777.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar