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22 января, 11:50

ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Купянском направлении

Авиация и артиллерия Западного военного округа (ЗВО) нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовой армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новосёловское и северной окраины Стельмаховки ЛНР", — сказал он.

Всего за сутки украинские военные на этом направлении потеряли более 50 солдат, а также автомобиль и пикап.

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

Также в Минобороны рассказали о неудачах ВСУ на Донецком направлении. По словам Конашенкова, украинские военнослужащие потеряли более 80 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов

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