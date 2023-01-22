ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Купянском направлении

Авиация и артиллерия Западного военного округа (ЗВО) нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовой армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новосёловское и северной окраины Стельмаховки ЛНР", — сказал он.

Всего за сутки украинские военные на этом направлении потеряли более 50 солдат, а также автомобиль и пикап.