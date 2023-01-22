Момент наезда иномарки на группу подростков на Кубани попал на камеры

Появилось видео наезда иномарки на пешеходном переходе на группу подростков в станице Кущёвская Краснодарского края, после которого четверо из них оказались в больнице.

Под Краснодаром иномарка сбила подростков. Видео © VK / ЧП Краснодар

На публикуемых в Сети кадрах видно, как водитель Hyundai NF даже не попытался притормозить, приближаясь к "зебре", и на бешеной скорости влетел в группу ребят, переходивших дорогу. Двое из пешеходов уцелели, а троих разбросало по проезжей части. Также очевидец снял момент оказания помощи пострадавшим.