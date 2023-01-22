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22 января, 11:47

Момент наезда иномарки на группу подростков на Кубани попал на камеры

Наезд иномарки на группу подростков в краснодарской станице Кущёвской попал на видео

<p>Автомобиль сбил подростков в Краснодарском крае. Фото © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo-88016711_457250404/album-88016711_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧС Краснодар</a></p>

Автомобиль сбил подростков в Краснодарском крае. Фото © VK / ЧС Краснодар

Появилось видео наезда иномарки на пешеходном переходе на группу подростков в станице Кущёвская Краснодарского края, после которого четверо из них оказались в больнице.

Под Краснодаром иномарка сбила подростков. Видео © VK / ЧП Краснодар

На публикуемых в Сети кадрах видно, как водитель Hyundai NF даже не попытался притормозить, приближаясь к "зебре", и на бешеной скорости влетел в группу ребят, переходивших дорогу. Двое из пешеходов уцелели, а троих разбросало по проезжей части. Также очевидец снял момент оказания помощи пострадавшим.

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Напомним, накануне вечером в станице Кущёвская Краснодарского края 50-летний водитель сбил на пешеходном переходе подростков. Четверо 16-летних пострадавших доставлены в больницу, сообщали в местном МВД. Об их состоянии не сообщается.

Татьяна Миссуми

Комментарий

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Даниил Сибирскийвчера в 12:51

Похоже, что водитель был или пьяным, или обкуренным, или обдолбанным.

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