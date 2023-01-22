Топ-6 самых опасных половых инфекций

Как правило, половые инфекции (ИППП) являются излечимыми, но важно вовремя обратиться к врачу, иначе проблем не избежать. Об этих последствиях рассказала Лайфу врач – акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Екатерина Фёдорова.

"Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) чаще всего передаётся при сексуальном контакте или через кровь. При этом долгое время пациент даже не подозревает о том, что болен. Своевременно назначенная терапия позволяет поддерживать иммунную систему, но рано или поздно развиваются тяжёлые осложнения. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, нужно проходить обследование на ВИЧ раз в полгода", — предупредила врач.

Второй по опасности недуг — сифилис — известен человечеству давно. Возбудителем заболевания является бледная трепонема, которая обычно передаётся половым путём. Не начатое вовремя лечение приводит к поражению разных органов, но самым опасным считается внутриутробное инфицирование, которое ведёт к серьёзным патологиям развития плода. Полного выздоровления можно добиться только путём грамотного лечения.

"Хламидиозом обычно заражаются при сексуальном контакте. Это распространённое заболевание на протяжении долгого времени может оставаться незамеченным, но влечёт за собой серьёзные осложнения. В частности, возрастает риск бесплодия и невынашивания беременности. У мужчин нередко возникают проблемы с эрекцией", — продолжила эксперт.

У пациентов с этим заболеванием также могут развиться сахарный диабет, слепота, патологии иммунной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата, предупредила Фёдорова.

Возбудителем такой болезни, как гонорея, является гонококк, который также передаётся при сексуальном контакте. Возможно также заражение ребёнка в процессе родов, при это нужно помнить, что у женщин патология часто протекает без каких-либо видимых признаков, что заметно осложняет диагностику заболевания.

"В отсутствие адекватной терапии у мужчин может снижаться эректильная функция и оплодотворяющая способность спермы, есть риск развития простатита. У женщин возрастает вероятность трубно-перитонеального бесплодия", — рассказала собеседница Лайфа.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) способен провоцировать злокачественные процессы в органах мочеполовой системы, кишечнике, мочевом пузыре. И в этом случае эффективного метода лечения инфекции, к сожалению, пока не существует.

Гепатит В передаётся при сексуальном контакте или через кровь, им от матери может заразиться и ребёнок во время родов. Как правило, пациент выздоравливает в случае хорошей работы иммунитета, но перешедшая в хроническую форму болезнь представляет серьёзную опасность для здоровья и жизни.

"Многие уверены в том, что от ИППП могут полностью защитить презервативы. К сожалению, это не совсем так. Именно поэтому врачи рекомендуют избегать случайных половых связей и регулярно обследоваться", — заключила врач.