Немецких властей уличили в страхе перед народом из-за допущенной ошибки

Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал ложью высказывания главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Россия сама якобы прекратила поставки газа в Германию.

"Это очевидная неправда. Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в ЕС и Германию. Однако Украина и Польша предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки, а "Северный поток – 1" был уничтожен, при этом россияне не были допущены к расследованию. "Северный поток – 2" выведен из эксплуатации по решению ФРГ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Штрахе полагает, что "Хабек и Ко" боятся сказать правду своему народу, когда есть нехватка энергии, завышенные и недоступные счета за газ и электроэнергию. По его оценке, дело может дойти до сбоев в работе промышленности и, возможно, отключения электроэнергии. Если немецкие власти раскроют реальное положение вещей, им придётся "признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие", заметил политик.