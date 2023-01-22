РПЦ жёстко отреагировала на чудовищное сожжение Корана в Швеции
РПЦ назвала сожжение Корана в Стокгольме актом недопустимого вандализма
Акция с сожжением Корана перед Посольством Турции в Стокгольме переходит все границы дозволенного, иначе как актом недопустимого вандализма это назвать нельзя. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Сожжение Корана в Швеции у Посольства Турции — акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, председатель датской партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан накануне сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. На его поступок отреагировали многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его "бессмысленным". А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.
ТАСС / Михаил Джапаридзе