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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 14:13
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РПЦ жёстко отреагировала на чудовищное сожжение Корана в Швеции

РПЦ назвала сожжение Корана в Стокгольме актом недопустимого вандализма

Акция с сожжением Корана перед Посольством Турции в Стокгольме переходит все границы дозволенного, иначе как актом недопустимого вандализма это назвать нельзя. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Сожжение Корана в Швеции у Посольства Турции — акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни", — написал он в своём телеграм-канале.

Турки под аплодисменты сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с уничтожением Корана
Турки под аплодисменты сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с уничтожением Корана

Напомним, председатель датской партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан накануне сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. На его поступок отреагировали многие мировые политики. В частности, после инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его "бессмысленным". А глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ирина Фальке
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