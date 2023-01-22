РПЦ жёстко отреагировала на чудовищное сожжение Корана в Швеции

Акция с сожжением Корана перед Посольством Турции в Стокгольме переходит все границы дозволенного, иначе как актом недопустимого вандализма это назвать нельзя. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Сожжение Корана в Швеции у Посольства Турции — акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни", — написал он в своём телеграм-канале.