Референдум в Словакии признали недействительным

Результаты референдума по поправкам к конституции, который проходил в субботу в Словакии, официально признаны недействительными. Об этом заявили представители Государственной избирательной комиссии в эфире телеканала TA3.

"В референдуме приняло участие 27,25 процента избирателей. Для признания референдума действительным требуется более 50% участников", — сказано в сообщении.

Всего в референдуме приняло участие более миллиона человек. Из них 97% одобрили предлагаемые поправки. Стоит заметить, что ни президент, ни спикер парламента, ни и.о. премьера в процедуре участие не приняли.