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22 января, 11:03

Референдум в Словакии признали недействительным

Референдум в Словакии официально признали недействительным из-за рекордно низкой явки

Результаты референдума по поправкам к конституции, который проходил в субботу в Словакии, официально признаны недействительными. Об этом заявили представители Государственной избирательной комиссии в эфире телеканала TA3.

"В референдуме приняло участие 27,25 процента избирателей. Для признания референдума действительным требуется более 50% участников", сказано в сообщении.

Всего в референдуме приняло участие более миллиона человек. Из них 97% одобрили предлагаемые поправки. Стоит заметить, что ни президент, ни спикер парламента, ни и.о. премьера в процедуре участие не приняли.

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ТАСС / picture alliance / Daniel Kalker

Оксана Попова

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