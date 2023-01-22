Референдум в Словакии признали недействительным
Референдум в Словакии официально признали недействительным из-за рекордно низкой явки
Результаты референдума по поправкам к конституции, который проходил в субботу в Словакии, официально признаны недействительными. Об этом заявили представители Государственной избирательной комиссии в эфире телеканала TA3.
"В референдуме приняло участие 27,25 процента избирателей. Для признания референдума действительным требуется более 50% участников", — сказано в сообщении.
Всего в референдуме приняло участие более миллиона человек. Из них 97% одобрили предлагаемые поправки. Стоит заметить, что ни президент, ни спикер парламента, ни и.о. премьера в процедуре участие не приняли.
Ранее Лайф писал, что Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к президентской кампании. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Выборы главы государства ожидаются весной 2024 года.
ТАСС / picture alliance / Daniel Kalker