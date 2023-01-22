Кассовые сборы "Чебурашки" в России превысили 5 млрд рублей

Кассовые сборы художественной картины "Чебурашка" превысили пять миллиардов рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). По состоянию на 22 января лента собрала 5 014 058 052 рубля.

Художественный фильм "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко произведён студией Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатром START и киностудией "Союзмультфильм" и вышел в прокат 1 января 2023 года. Он стал самой кассовой картиной российского производства в истории. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, главной причиной успеха фильма стало отсутствие конкуренции, хоть он выделяется высоким качеством для отечественного продукта.