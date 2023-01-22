Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива

На территории Казахстана сохраняется запрет на вывоз из страны нефтепродуктов на транспорте — власти продлили действующее ограничение на шесть месяцев. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", — сказано в документе.