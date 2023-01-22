Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива
В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом
На территории Казахстана сохраняется запрет на вывоз из страны нефтепродуктов на транспорте — власти продлили действующее ограничение на шесть месяцев. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", — сказано в документе.
Ограничения ввели для недопущения дефицита нефти на внутреннем рынке страны. Ими предусматривается запрет на вывоз с территории Казахстана дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел.
А Минэнерго России ранее подтвердило возможность транзита в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн нефти из Казахстана в ФРГ по системе нефтепроводов "Транснефти". Перед этим стало известно о планах Астаны поставить Берлину 20 тысяч тонн сырья.
ТАСС / Владимир Рябчиков