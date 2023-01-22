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22 января, 10:43

Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива

В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

На территории Казахстана сохраняется запрет на вывоз из страны нефтепродуктов на транспорте — власти продлили действующее ограничение на шесть месяцев. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", — сказано в документе.

Ограничения ввели для недопущения дефицита нефти на внутреннем рынке страны. Ими предусматривается запрет на вывоз с территории Казахстана дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел.

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А Минэнерго России ранее подтвердило возможность транзита в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн нефти из Казахстана в ФРГ по системе нефтепроводов "Транснефти". Перед этим стало известно о планах Астаны поставить Берлину 20 тысяч тонн сырья.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Рябчиков

Оксана Попова

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