Что будет, если не носить очки при плохом зрении: 5 опасных последствий

При возникновении проблем со зрением не следует бояться очков, так как они, вопреки распространённому мнению, не усугубят ситуацию. Об этом Лайфу рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Игорь Попов. По его словам, игнорирование рекомендаций лишь усугубит ситуацию.

"Без должной коррекции зрения происходит, наоборот, ухудшение зрительных функций. Мышцы, которые правильно и полноценно работают в очках, без очков перенапрягаются. Кровоснабжение глаза также ухудшается, создаются предпосылки к снижению остроты зрения, ухудшается общее эмоциональное состояние человека. В работах последнего времени это показано достаточно", — объяснил он.

Даже слабые отклонения от нормы подлежат коррекции, уверяет офтальмолог. В первую очередь это касается тех, чья повседневная деятельность связана со зрительным напряжением — офисных работников и школьников. В противном случае зрение будет ухудшаться, а у человека появятся астенопические симптомы вроде головной боли и усталости глаз, а также разовьются отклонения, вплоть до нарушения обмена веществ и повышения артериального давления.

"Очки снимают с глаз повышенную зрительную нагрузку, а также дают правильный зрительный образ и помогают в умственной работе человека. В результате вы меньше устаёте и не перенапрягаете глазные мышцы. В конечном счёте это позволяет замедлить развитие зрительных нарушений, создать общее ощущение комфорта у человека, поднять его общий эмоциональный уровень и качество жизни", — утверждает специалист.

Также Попов предупредил родителей о недопустимости игнорировать рекомендации офтальмологов. По его словам, если ребёнок с проблемным зрением не носит очки, то это может помешать правильному формированию глаз и привести к ещё большим отклонениям. При этом при возникновении проблем у детей дошкольного возраста очки и вовсе обязательны, дабы правильно сформировать зрительную систему.

"Девяносто с лишним процентов информации человек получает через зрение, и если количество этой информации падает, что неизбежно при плохом зрении, то это негативно сказывается не только на вашем самочувствии, но и на общем качестве жизни. Человек при недостаточном зрении может быть дезориентирован, может проявляться заторможенная реакция на вызовы окружающего мира и, как следствие, человек лишается безопасности", — предупредил собеседник.