Онколог назвал единственный способ вовремя выявить злокачественную опухоль в лёгких

На ранней стадии рак лёгких может никак себя не проявлять, и даже на поздних сроках болезнь может протекать бессимптомно, пациента беспокоит разве что одышка и кашель, иногда с кровью. Об этом Лайфу сказал главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", онколог, к.м.н. Андрей Пылёв.

Онколог Андрей Пылёв рассказал, как выявить рак лёгких. Фотография предоставлена героем публикации.

"Основной причиной возникновения рака является курение, и если мы говорим о каких-то скрининговых мероприятиях, то самый достоверный в настоящий момент из существующих способов — это низкодозная компьютерная томография, которую нужно делать безусловно не всем подряд", — уточнил он.

Речь идёт только о группе риска. Зачастую это курильщики немолодого возраста, обычно старше 50 лет, которые никак не могут завязать с курением или бросили менее 15 лет назад, пояснил врач. Он предупредил, что зависимость от сигарет на протяжении 20 лет и выкуренная пачка в день — это признаки того, что вы находитесь в самой опасной категории.

"Именно такой категории предлагают делать низкодозную компьютерную томографию лёгких в качестве скрининга, что в целом достоверно улучшает раннюю диагностику и, соответственно, улучшает результаты", — продолжил медик.

Хирургическое лечение по-прежнему остаётся основным на ранних стадиях заболевания, но в послеоперационном периоде необходимы определённые режимы лекарственной терапии, напомнил Пылёв. Он добавил, что сегодня и на поздних сроках заболевание можно вывести в ремиссию, хотя нельзя забывать о потенциальной смертельной угрозе рака лёгких.

"Наибольших успехов медицина достигла в лечении именно поздних стадий заболевания с появлением таких методов, как таргетная терапия, которая назначается на основании молекулярно-генетического анализа, наличия тех или иных драйверных мутаций, ассоциированных с эффективностью таргетных препаратов. Иммунотерапия или комбинации химиотерапии, таргетной терапии, монотерапии", — сказал онколог.