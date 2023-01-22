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22 января, 11:12

5 советов для повышения тестостерона без таблеток

Эндокринолог Кориневская дала советы, как повысить уровень тестостерона

Заведующий вторым консультативным отделением клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке врач-эндокринолог Дарья Кориневская в беседе с Лайфом рассказала, как повысить уровень тестостерона — основного полового гормона.

Медик объяснила, что у женщин он отвечает за созревание фолликулов, либидо, регуляцию мышечной массы, работу сальных желёз, жиросжигание и набор мышечной массы, а у мужчин — за эрекцию и сперматогенез, набор мышечной массы, рост волос и обмен веществ. Нормальные показатели гормона меняются в зависимости от возраста, наличия заболеваний и медикаментозной терапии.

"Причиной снижения тестостерона в крови в первую очередь могут быть патологии эндокринной системы (гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, яичников, яичек)", — пояснила врач.

Немаловажной и значимой причиной может являться образ жизни: вредные привычки, гиподинамия и лишний вес. Помимо того, на уровень тестостерона также влияют депрессия и другие психические заболевания, травмы органов, участвующих в секреции тестостерона, и приём специфической группы лекарств (антидепрессанты).

"Симптомы пониженного уровня тестостерона у мужчин и женщин похожи, но в некоторых пунктах различаются. К общим симптомам относятся: снижение полового влечения, утомляемость, набор массы тела, повышенное выделение кожного сала, выпадение волос, переменчивость настроения", — объяснила собеседница Лайфа.

У мужчин также наблюдается снижение частоты или качества эрекции, либидо и интенсивности оргазма, гинекомастия. У женщин же может возникнуть нарушение менструального цикла, появление грубых волос в нетипичных местах (подбородок, область над губой, ореолы, пах) и отсутствие овуляции.

При пониженном уровне тестостерона, который подтвердили результаты анализов, необходимо обратиться к врачу (эндокринологу, урологу, андрологу, гинекологу), а затем проводить дообследование для уточнения причины. И только после установленного диагноза можно планировать лечение, отметила Кориневская. Но можно и самостоятельно поддерживать уровень тестостерона.

"И мужчинам, и женщинам рекомендовано: качественный сон, снижение уровня стресса, лёгкие физически нагрузки, ограничение употребления алкоголя, некачественной и неполезной пищи (фастфуд, жареное, сладости, кофе). В целом полезно будет расширить в рационе содержание белка, клетчатки и полезных жиров (рыба, мясо, орехи)", — заключила собеседница Лайфа.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, почему от спиртного у мужчин может вырасти грудь. Как пояснила эндокринолог, всё дело в том, что увлечение такими напитками оказывает негативное влияние на организм, в частности на гормональный фон.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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