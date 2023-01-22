Британская армия столкнулась с острым дефицитом кадров из-за увольнения 16 тысяч бойцов

Британия столкнулась с острой нехваткой четырёх тысяч военнослужащих на фоне увольнения рекордных 16 тысяч солдат в прошлом году. Об этом сообщает газета Mirror.

"Более 16 тысяч человек ушли в прошлом году — самый высокий показатель за последние шесть лет. И только 12 тысяч пришли [в вооружённые силы страны], на пять тысяч меньше, чем в 2021 году", — отмечает издание.

Большинство британских военных жалуются на низкую заработную плату и ужасные условия проживания. Нет надежды и на армейский резерв, продолжает автор статьи. Там тоже наблюдается нехватка людей. Сейчас в нём числится около 25 тысяч человек, необходимо ещё пять тысяч.