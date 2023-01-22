Убийца сбежал из колонии в Архангельской области

В Архангельской области из мужской исправительной колонии строгого режима сбежал заключённый, отбывающий срок за убийство. Об этом передаёт "Рен-ТВ".

Всё произошло в посёлке Ерцево. О том, что число постояльцев ИК-28 уменьшилось на одного, выяснилось вчера вечером в ходе очередного обхода. Известно, что пропавший — 61-летний мужчина, который был осуждён за убийство в 2013 году.

К слову, уже скоро он мог выйти на свободу — весной у него истекал срок отбывания наказания. Вероятно, теперь это решение будет пересмотрено. В настоящее время его разыскивают правоохранители.