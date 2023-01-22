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22 января, 11:44
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Убийца сбежал из колонии в Архангельской области

Из колонии в Архангельской области сбежал осуждённый за убийство

В Архангельской области из мужской исправительной колонии строгого режима сбежал заключённый, отбывающий срок за убийство. Об этом передаёт "Рен-ТВ".

Всё произошло в посёлке Ерцево. О том, что число постояльцев ИК-28 уменьшилось на одного, выяснилось вчера вечером в ходе очередного обхода. Известно, что пропавший — 61-летний мужчина, который был осуждён за убийство в 2013 году.

К слову, уже скоро он мог выйти на свободу — весной у него истекал срок отбывания наказания. Вероятно, теперь это решение будет пересмотрено. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал историю жителя Липецка, который отсидел за разбой, вышел из колонии и в тот же день снова загремел в полицию за кражу. Нечестный гражданин решил обогатиться за счёт бедной студентки в Ельце, у которой украл телефон.

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ТАСС / Дмитрий Серебряков

Николь Вербер

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