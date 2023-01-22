Российские силы сбили украинский штурмовик Су-25

Кроме того, за это время уничтожены девять беспилотников в районах населённых пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное (ЛНР), Урожайное, Новомайорское (ДНР), Приютное в Запорожской области и Очаковское в Херсонской области. Также были сбиты два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS под Молочанском и Работино и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM в районе Степногорска.