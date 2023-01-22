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22 января, 11:55
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Российские силы сбили украинский штурмовик Су-25

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской стороны. Так, за сутки силами ПВО удалось сбить самолёт Су-25 ВСУ в Донецкой Народной Республике.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Антоновка ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за это время уничтожены девять беспилотников в районах населённых пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное (ЛНР), Урожайное, Новомайорское (ДНР), Приютное в Запорожской области и Очаковское в Херсонской области. Также были сбиты два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS под Молочанском и Работино и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM в районе Степногорска.

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А ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Российской Федерации "ослепили" подразделения ВСУ у Малиновки, лишив украинских бойцов радиолокационной станции контрбатарейной борьбы (РЛС) AN/ТPQ-37. Вместе с тем российским военным удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов в районе посёлка Водяное.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Николь Вербер

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