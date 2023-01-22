Премьер Швеции обратился к мусульманам из-за акции с сожжением Корана

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил скандальную акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Он назвал её "глубоко неуважительным поступком" и выразил сочувствие мусульманам.

"Свобода слова — это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, — это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме", — написал он в своём твиттер-аккаунте.