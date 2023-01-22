Премьер Швеции обратился к мусульманам из-за акции с сожжением Корана
Премьер Швеции выразил сочувствие мусульманам из-за акции с сожжением Корана в Стокгольме
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил скандальную акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Он назвал её "глубоко неуважительным поступком" и выразил сочувствие мусульманам.
"Свобода слова — это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, — это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме", — написал он в своём твиттер-аккаунте.
Напомним, председатель датской партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран напротив Посольства Турции в Стокгольме. После инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его "бессмысленным", а глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил Швеции гневом мусульман всего мира. В самой Турции была проведена аналогичная акция: турки сожгли флаг Швеции напротив посольства страны в Анкаре.