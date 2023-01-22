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22 января, 11:59
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Российская армия продолжила наступление и закрепилась на выгодных рубежах в Запорожье

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) укрепились на более выгодных позициях во время наступления на Запорожском направлении, а также уничтожили 85 солдат ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями ВВО заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап", — уточнил офицер.

Конашенков добавил, что ВС РФ также подавили две гаубицы Д-20 вблизи населённых пунктов Степногорск в Запорожской области и Пречистовка в Донецкой Народной Республике, а также гаубицу Д-30 около села Преображенка в Запорожье.

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что Российская армия идёт в наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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