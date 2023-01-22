Мрачного Бориса Джонсона заметили в Буче
Экс-премьер Великобритании Джонсон прибыл на Украину и отправился в Бучу
Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Обложка © Twitter / Donkey Junk
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом на Украину. Судя по фото и видео, опубликованным в социальных сетях, он посетил город Бучу под Киевом.
Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Видео © Twitter / UkraineNewsLive
На кадрах видно, что Джонсон в сопровождении политиков осматривает разрушенные здания. Как написал автор видео, действие происходит в Буче.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о планах в ближайшее время посетить Украину, возможно, в течение следующих четырёх недель. А 20 января он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями. Но вот на главный вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2 Писториус не стал отвечать.