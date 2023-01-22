Мрачного Бориса Джонсона заметили в Буче

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом на Украину. Судя по фото и видео, опубликованным в социальных сетях, он посетил город Бучу под Киевом.

На кадрах видно, что Джонсон в сопровождении политиков осматривает разрушенные здания. Как написал автор видео, действие происходит в Буче.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о планах в ближайшее время посетить Украину, возможно, в течение следующих четырёх недель. А 20 января он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями. Но вот на главный вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2 Писториус не стал отвечать.