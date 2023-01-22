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22 января, 12:16
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Мрачного Бориса Джонсона заметили в Буче

Экс-премьер Великобритании Джонсон прибыл на Украину и отправился в Бучу

<p>Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DonkeyJunkMedia/status/1617130432687996929?s=20&t=8_qMORKlNmk9xKMmFUllKw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donkey Junk</a></p>

Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Обложка © Twitter / Donkey Junk

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом на Украину. Судя по фото и видео, опубликованным в социальных сетях, он посетил город Бучу под Киевом.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Видео © Twitter / UkraineNewsLive

На кадрах видно, что Джонсон в сопровождении политиков осматривает разрушенные здания. Как написал автор видео, действие происходит в Буче.

  • Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Фото © Twitter / Donkey Junk
    Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Фото © Twitter / Donkey Junk
  • Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Фото © Twitter / Donkey Junk
    Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Фото © Twitter / Donkey Junk
  • Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Фото © Twitter / Donkey Junk
    Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Фото © Twitter / Donkey Junk

Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл на Украину. Фото © Twitter / Donkey Junk

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Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о планах в ближайшее время посетить Украину, возможно, в течение следующих четырёх недель. А 20 января он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями. Но вот на главный вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2 Писториус не стал отвечать.

Оксана Попова

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