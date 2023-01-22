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22 января, 14:36
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Макрон и Шольц дали обещание не бросать Украину

Макрон и Шольц заявили о намерении и дальше поддерживать Украину во всех областях

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях. Об этом заявили лидеры стран Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора.

"Наша непоколебимая поддержка украинскому народу будет продолжаться по всем направлениям. Мы также продолжим поддерживать ясный выбор Совета ЕС о предоставлении Украине, как и Молдавии, статуса кандидата на членство в Евросоюзе", — заявил Макрон.

С ним согласился и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Берлин будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока это будет необходимо Украине.

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Ранее стало известно, что США оказались крайне возмущены решением немецких властей не поставлять Украине боевые танки Leopard. Такой шаг вызвал общее непонимание и гнев среди стран НАТО. По данным Süddeutsche Zeitung, раздор между сторонами возник в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда американский министр обороны Ллойд Остин безуспешно пытался уговорить ФРГ изменить решение.

Оксана Попова

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