Макрон и Шольц дали обещание не бросать Украину

Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях. Об этом заявили лидеры стран Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора.

"Наша непоколебимая поддержка украинскому народу будет продолжаться по всем направлениям. Мы также продолжим поддерживать ясный выбор Совета ЕС о предоставлении Украине, как и Молдавии, статуса кандидата на членство в Евросоюзе", — заявил Макрон.

С ним согласился и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Берлин будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока это будет необходимо Украине.