Макрон и Шольц дали обещание не бросать Украину
Макрон и Шольц заявили о намерении и дальше поддерживать Украину во всех областях
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin
Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях. Об этом заявили лидеры стран Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора.
"Наша непоколебимая поддержка украинскому народу будет продолжаться по всем направлениям. Мы также продолжим поддерживать ясный выбор Совета ЕС о предоставлении Украине, как и Молдавии, статуса кандидата на членство в Евросоюзе", — заявил Макрон.
С ним согласился и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Берлин будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока это будет необходимо Украине.
Ранее стало известно, что США оказались крайне возмущены решением немецких властей не поставлять Украине боевые танки Leopard. Такой шаг вызвал общее непонимание и гнев среди стран НАТО. По данным Süddeutsche Zeitung, раздор между сторонами возник в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда американский министр обороны Ллойд Остин безуспешно пытался уговорить ФРГ изменить решение.