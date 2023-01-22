Стало известно о гневе шефа Пентагона из-за отказа ФРГ передать ВСУ танки Leopard

США оказались крайне возмущены решением немецких властей не поставлять Украине боевые танки Leopard. Такой шаг вызвал общее непонимание и гнев среди стран НАТО, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, раздор между сторонами возник в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда американский министр обороны Ллойд Остин безуспешно пытался уговорить ФРГ изменить решение. Причём речь идёт не только о танках, но и о разрешении на реэкспорт техники, которую Берлин должен предоставить другим странам.

По итогам переговоров Остин составил неутешительный отчёт. В частности, он описал встречу с главой ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом, с которым даже вступил в ожесточённый спор. Стоит отметить, что встреча в целом выдалась крайне напряжённой, а сам Остин пробыл в ведомстве дольше, чем было запланировано изначально.