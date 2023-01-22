Стало известно о гневе шефа Пентагона из-за отказа ФРГ передать ВСУ танки Leopard
СМИ: Решение Германии не поставлять ВСУ танки Leopard вызвало гнев в США
США оказались крайне возмущены решением немецких властей не поставлять Украине боевые танки Leopard. Такой шаг вызвал общее непонимание и гнев среди стран НАТО, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, раздор между сторонами возник в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда американский министр обороны Ллойд Остин безуспешно пытался уговорить ФРГ изменить решение. Причём речь идёт не только о танках, но и о разрешении на реэкспорт техники, которую Берлин должен предоставить другим странам.
По итогам переговоров Остин составил неутешительный отчёт. В частности, он описал встречу с главой ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом, с которым даже вступил в ожесточённый спор. Стоит отметить, что встреча в целом выдалась крайне напряжённой, а сам Остин пробыл в ведомстве дольше, чем было запланировано изначально.
Как уже рассказывал Лайф, немецкий канцлер Олаф Шольц согласился поставлять Киеву танки Leopard 2, однако озвучил при этом необходимое условие. Согласно ему, США должны будут снабдить украинскую армию танками Abrams. При этом Вашингтон не увидел в этом необходимости, а президент США Джо Байден и вовсе ушёл от прямого ответа. В итоге украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство отказом Шольца, назвав отговорками отсылку Берлина к руководству США.