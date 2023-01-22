Дважды судимый израильский министр отстранён от должности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку лидера ортодоксальной партии ШАС Арье Дери, сообщает Kan Radio. Дважды судимый политик должен был стать министром здравоохранения и внутренних дел.

Такое решение Нетаньяху принял в связи с постановлением Верховного суда Израиля о том, что судимость Дери не позволяет ему занимать министерскую должность. Премьер добавил, что он шёл на это "с тяжёлым сердцем", но вынужден исполнить предписание. Но Нетаньяху подчеркнул, что хотел найти "любой законный путь, который бы позволил Дери продолжать вносить вклад" на благо родины.

По словам израильского лидера, назначение Дери на ключевые посты в правительстве было связано с богатым опытом и влиятельностью, а также основано на доверии избирателей, голосовавших за его партию.

"К сожалению, несмотря на это, 18 января 2022 года Верховный суд <…> решил, что я обязан отстранить вас от должности министра внутренних дел и здравоохранения", — сказал премьер.