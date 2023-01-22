46-летняя россиянка стала третьей "вице-бабушкой Вселенной"

Спортсменка имеет чёрный пояс по Ояма-карате и кобудо, тренирует детей и руководит филиалом Центра Ояма-карате во Всеволожске. В свободное время россиянка катается на коньках и лыжах, занимается плаванием, йогой и танцами. Конкурентками Сибиевой были 20 бабушек из разных стран, первое место досталось участнице из Сингапура. Финал конкурса состоялся 21 января в столице Болгарии Софии.