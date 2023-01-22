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22 января, 12:34

46-летняя россиянка стала третьей "вице-бабушкой Вселенной"

Каратистка из Ленобласти заняла третье место на конкурсе красоты "Бабушка Вселенной – 2023"

<p>Алёна Сибиева заняла третье место на конкурсе "Бабушка Вселенной". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sport.m_vsev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единоборства | Танцы | Фитнес"</a></p>

Алёна Сибиева заняла третье место на конкурсе "Бабушка Вселенной". Обложка © VK / "Единоборства | Танцы | Фитнес"

46-летняя каратистка Алёна Сибиева из Ленинградской области, которая представляла Россию на международном конкурсе красоты "Бабушка Вселенной – 2023", заняла третье место.

"Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алёна Сибиева стала третьей "вице-бабушкой Вселенной", — сказала организатор соревнования.

Спортсменка имеет чёрный пояс по Ояма-карате и кобудо, тренирует детей и руководит филиалом Центра Ояма-карате во Всеволожске. В свободное время россиянка катается на коньках и лыжах, занимается плаванием, йогой и танцами. Конкурентками Сибиевой были 20 бабушек из разных стран, первое место досталось участнице из Сингапура. Финал конкурса состоялся 21 января в столице Болгарии Софии.

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